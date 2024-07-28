«Це рекорд»: експерт про удар дронів ГУР по аеродромі «Оленья»

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України уразили стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі «Оленья» в росії. Крім того, за тиждень вони знищили ще три вертольоти на території рф. Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає удар 27 липня по «Оленьї» в Мурманській області рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.

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«Українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали, — сказав він. - Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом. Результати атаки по аеродрому „Оленья“ можуть бути більш руйнівними для росіян».

Експерт додав, що результати українських атак по військових цілях на території рф відразу виявити складно.

«Але російські окупанти з часом самі відкривають деталі наших атак, які часто навіть яскравіші за попередні. Коли ми ударили по аеродромах „Енгельс“ і „Дягілєво“, була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та один Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників. Тому, думаю, згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром „Оленья“. Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk, — росіянам від цього дуже недобре», — сказав Іван Киричевський.

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Додамо, що у ніч на неділю, 28 липня, українські дрони атакували нафтобазу під Курськом.

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