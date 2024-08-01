Зеленський анонсував кадрові рішення: про що йдеться

Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення на урядовому рівні. Про це президент розповів у своєму зверненні.

«Провів сьогодні нараду з головою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки до Харкова, Полтавської області, Волині та Рівного і проведених нарад. Це стосується і добудови об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань», — заявив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Президент зазначив, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення.

«А також додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатися у школах не онлайн, а нормально — щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, під час війни, можливо», — додав президент.

РЕКЛАМА

Окрім того, глава держави заявив, що на серпень готуються візити лідерів до України.

Нагадаємо, на початку липня співрозмовники в оточенні Зеленського розповіли УП, що він «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та, ймовірно, планує звільнити його. Його місце може посісти перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. Вона є єдиною кандидатурою, яку всерйоз обговорюють як потенційну заміну Дениса Шмигаля. При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак сприймає Свириденка як 100% лояльну і свою.

Також Зеленський досі розглядає варіант не змінювати прем'єра, а обмежитися заміною, тобто призначенням міністрів у критичні міністерства.

РЕКЛАМА

Також у кулуарах обговорювали, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, залишивши за собою й нинішню посаду.

Нагадаємо, 23 липня у роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook