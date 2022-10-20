«Найогидніша людина з дебільною логікою»: реакція Кислиці на слова дипломата рф через іранські дрони

росія погрожує переглянути свої відносини із секретаріатом ООН. Також росія та Іран заявляють, що у генсека ООН Антоніу Гуте́рреша нібито немає мандату на спрямування експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.

Особливо москву бентежить інтерес західного світу до іранських безпілотників, яких нібито на озброєнні армії рф немає. Перший заступник постійного представника росії при ООН дмитро полянський прямо заперечив закупівлю росією безпілотників в Ірану.

Російський дипломат вимагає від Гутерреша та його секретаріату «утриматися від участі в будь-якому нелегітимному розслідуванні».

«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», — сказав представник країни-окупанта.

На таку відверту брехню та цинічну заяву російського дипломата відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він назвав його одним з найогидніших людей, а його логіку — дебільною.

«Справді дебільна логіка від одного з найогидніших людей, яких коли-небудь бачила ООН: росія переоцінить співпрацю з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, якщо він відправить експертів в Україну для перевірки безпілотників, які, очевидно, були виготовлені в Ірані та використовувалися в порушення резолюції ООН для вбивства мирних жителів», — написав Кислиця у Twitter.

Нагадаємо, на початку осені до ракетних ударів росія додала іранські дрони-камікадзе Shahed-136 — окупанти маркують їх як «Герань-2».

24 вересня МЗС України закликало Іран «негайно припинити постачання зброї рф для вбивств українців, а не шукати виправдання». Тоді міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що Тегеран не надавав росії жодної зброї для використання у війні проти України, і наполягав на необхідності політичного вирішення конфлікту.

А 26 вересня українські військові вдарили по центру управління та підготовки операторів іранських дронів, який окупанти облаштували у селищі Чулаківка на Херсонщині, неподалік Кінбурнської коси

За різними оцінками, Іран продав рф від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе.

10 жовтня на засіданні ООН Кислиця, починаючи свій виступ, вказав на кривавий слід, що тягнеться за російською делегацією. Також український дипломат заявив, що ООН знаходиться на переломному шляху: або організація відновить довіру до себе, або остаточно зазнає краху, що матиме катастрофічні наслідки.

У заголовку: фото російського дипломата

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