Розклад виступів українських атлетів на Іграх-2024 2 серпня, медальний залік Олімпіади

У п'ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх у столиці Франції, де фехтувальниця Ольга Харлан виборола «бронзу», а стрілець Сергій Куліш — «срібло», буде розіграно 23 комплекти нагород у 16 видах спорту.

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Зокрема, боротьбу за медалі поведе український дует стрибунів у воду у складі Олега Колодія та Данила Коновалова. У кваліфікації в кульовій стрільбі виступить олімпійська чемпіонка Олена Костевич, у дзюдо стартує Христина Гоман, а боксер Олександр Хижняк проведе чвертьфінальний бій (перемога гарантує віцечемпіону Токіо-2020 медаль Ігор). Ще в одній дисципліні веслувального слалому виступить Вікторія Ус, а ще 11 спортсменів (у тому числі рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих та віцечемпіонка світу у потрійному стрибку Марина Бех-Романчук) намагатимуться пробитися у фінали в легкій атлетиці.

Розклад стартів українців на Іграх-2024 2 серпня

10:00. Кульова стрільба (жінки), дрібнокаліберний пістолет, 25 метрів, попередній етап. Олена Костевич.

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11.00. Дзюдо, (жінки), до 78 кг, 1/16 фіналу. Маріт Кампас (Нідерланди) — Христина Гоман.

11:10. Легка атлетика (чоловіки), метання молота, кваліфікація, група А. Михайло Кохан.

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11:15. Легка атлетика, стрибки у висоту, кваліфікація. Ярослава Магучих, Юлія Левченко, Ірина Геращенко.

12:00. Стрибки у воду (чоловіки), синхронні стрибки з 3-метрового трампліна, фінал. Олег Колодій, Данило Коновалов.

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12:06. Академічне веслування (чоловіки), двійка парна легкої ваги, фінал В. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

17:40. Веслувальний слалом (жінки), каяк-крос, перегони з роздільним стартом. Вікторія Ус.

19:15. Легка атлетика (жінки), потрійний стрибок, кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легка атлетика, змішана естафета 4×400 м, попередні забіги. Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак, Віталій Бутрим, Данило Даниленко.

21:10. Легка атлетика (чоловіки), штовхання ядра, кваліфікація. Михайло Кокошко.

22:36. Бокс (чоловіки), до 80 кг, ¼ фіналу. Олександр Хижняк — Вандерлей де Соуза Перейра (Бразилія).

За підсумками семи днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 50 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолює Китай — 24 нагороди (11 золотих, 7 срібних, 6 бронзових), за яким розташувалися США — 37 (9−15−13), Франція — 27 (8−11−8), Австралія — 18 (8−6-4), Японія — 16 (8−3-5), Великобританія — 20 (6−7-7) та Республіка Корея — 12 (6−3-3). Україна з одним «сріблом» та однією «бронзою» ділить 35—40-у позиції.

Нагадаємо, що за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу програла аргентинцям і не вийшла з групи олімпійського турніру.

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