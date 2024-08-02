Настя похизувалася подарунком від коханого, а Потап продовжив гірко плакати на Кіпрі
Відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно виступила на фестивалі «Рандеву» Лайми Вайкуле, вперше за довгий час похизувалася подарунком від свого чоловіка — репера і продюсера Потапа.
У своєму акаунті у соціальній мережі вона показала розкішний букет, подякувавши за нього іспанською мовою.
«Дякую, моє кохання», — підписала знімок NK.
Також Анастасія показала, як проходить «курс краси» у б'юті-салоні.
При цьому Каменських не вказала, де зараз знаходиться — у Латвії, чи вже у рідному Києві.
На відміну від неї чоловік Насті Потап не став приховувати своє місцеперебування, натякнувши, зараз на Кіпрі готується до чемпіонату Європи з баскетболу.
Але всупереч бажанню показати, що в житті Олексія все добре — що він у хорошій формі і займається улюбленою справою — той факт, що репер майже рік не може повернутися додому через складнощі з документами певно, теж наклали відбиток на ситуацію. Потап вкотре опублікував у сторіз пісню-вибачення перед коханою.
Нагадаємо, що в одному з постів у соціальній мережі Потап зміг розчулити свою колишню директорку школи, яка пожалкувала, що свого часу ну брала у нього автографи, а писали в щоденниках зауваження.154
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