У мережі запустили фейк про скасування рішень лікарських комісій при ТЦК з 2022 року

Центр протидії дезинформації (ЦПД), який раніше попереджав про шахрайську схему у WhatsApp, де користоувачів просять «підписати петицію», викрив фейк, який стосується нібито наказа Міноборони щодо скасування рішень ВЛК, починаючи з 2022 року.

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«У мережі шириться „наказ“ Міністерства оборони України, який нібито стосується змін у роботі військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У документі наголошується, що рішення ВЛК, видані у Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях місцевими ТЦК з 2022 р., визнані недійсними, і зазначається, що військовозобов’язані у цих регіонах повинні зробити актуалізацію даних та інше», — пишуть в ЦПД та наголошують, що це — фейк.



Фото ЦПД

Звертається увага на те, що документ складено з грубим порушенням вимог щодо оформлення. До того ж він містить чимало помилок. Наприклад, правильною є назва Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ без додавання прийменника «при».

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«Мета таких вкидів — дискредитація Міноборони України, розповсюдження панічних настроїв серед населення та зрив загальної мобілізації», — зазначають в Центрі протидії дезинформації.

Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснював, що саме наразі рятує країни НАТО від війни з росією, до якої в Європі не поспішають готуватися, та зазначав, що головною проблемою Заходу є «низьке розуміння нинішньої росії, хвороби її божевільних еліт та ментальності росіян».

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Фото ЦПД

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