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Принц Гаррі отримає спадок наприкінці року: про яку суму йдеться

14:19 1 серпня 2024
принг Гаррі

Принц Гаррі, який шукає шляхи примирення з королівською родиною, претендує на значну частину свого спадку наприкінці 2024 року. Це станеться після того, як 15 вересня йому виповниться 40 років. Отримає він його від матері королеви Єлизавети II — Єлизавети Боуз-Лайон, королеви-матері, яка померла у 2002 році у віці 101 рік. На момент смерті вона була найстаршим членом британської королівської сім'ї в історії. Втім, рекорд королеви-матері був побитий її невісткою Алісою Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогинею Глостерською, що померла у віці 102 років 29 жовтня 2004 року.

Єлизавета Боуз-Лайон залишила Гаррі значну частину своїх 70 мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки знала, що він навряд чи стане королем, і хотіла забезпечити його фінансову безпеку, пише видання Independent.

Королівський біограф Крістофер Андерсен розповів Fox News: «Чому в 40? Для жінки, яка майже дожила до 102 років, можна лише уявити, що 40 здавалося ідеальним віком для того, щоб отримати додаткові гроші — коли ти достатньо молодий, щоб їх оцінити, але й достатньо дорослий, і, сподіваюся, достатньо мудрий, щоб їх не змарнувати».

Відомо, що Гаррі отримає близько 6,61 мільйона фунтів стерлінгів.

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Раніше принц Гаррі розповів, чому він поки що не повернеться з сім'єю до Великобританії. Разом з тим стало відомо, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення.

Фото Getty Images

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