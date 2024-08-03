«Укренерго» продовжує балувати: що буде зі світлом у неділю, 4 серпня

В енергосистемі України покращилася ситуація. 4 серпня обмеження світла не заплановані. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

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«Завтра, 4 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше енергетики пояснили, чому сума у платіжці за електрику побільшала, не зважаючи на те, що світла було менше.

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