Набагато ефективніше окропу: чорноволоса фермерка-красуня розтивніше окропу: чорноволоса фермерка-крповіла, як краще знищити берізку на городі

В той час як одні аграрії готуються вибирати моркву, їх колега, яку іноді в Мережі називають «фермеркою-красунею», прочитала коментарі під своїм відео про те, що знищити бур'яни тільки гарячим окропом неможливо, і вирішила дати аграріям більш дієву пораду.

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Нагадаємо, що в попередньому відео читачі задавали питання про те, як позбутися на городі пирію та портулаку, але у переважній більшості йшлося про те, чим можна знищити берізку або ж в'юнок.

Справа в тому, що ця рослина має в'юнке стебло, яке виростає в довжину до півтора метра і обвиває сусідні рослини. Берізка розростається навіть із залишків кореня, які залишаються у ґрунті після прополювання. У цьому й полягає складність борорьби з даною рослиною у полі, на городі чи саду.

«Та, незважаючи на цю особливість рослини, я знайшла засіб, який допоможе її побороти», — радісно стверджує фермерка.

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Жінка називає гербіцид, який разом з прилипачем створює суміш, що є найбільш ефективною у боротьбі з берізкою (через зрозумілі причини ми не можемо приводити назви продукції, тому радимо прослухати ролик спеціалістки). Також фермерка називає норми витрат препарату для створення робочої суміші.

Нагадаємо, раніше інший городник поділився секретом про те, що бур'яни здатні добре зберігати вологу біля коріння овочевих культуо у спеку.

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