Прийшов серпень, пора боротися з бур’янами, але… Фермерка-красуня розповіла про недієвий метод знищення шкідливих рослин на городі

В той час як аграрій з Київщини Валерій зайнятий вирощуванням томатів, які за смаком мало відрізняються від полуниці, його колеги в інших регіонах теж не сидять без діла.

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Так, в багатьох регіонах фермери намагаються знищити бур'яни, щоб використовувати вільну площу для посадки потрібних культур. При цьому деякі методи боротьби з пирієм, портулаком чи берізкою, які хвалять в Інтернеті, можуть виявитися не дуже ефективними.

Про один з них розповіла фермерка, яку шанувальники поза очі називають «чорноволосою красунею».

Мова — про полив бур'янів окропом.

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«По-перше, окріп прибирає лише ті частини рослин, з якими контактує, інші ж залишаються неушкодженими і бур'яни можуть легко відновитись. По-друге, поливаючи окропом, дуже легко пошкодити рослини, які ростуть поблизу (це стосується густозасаджених грядок чи клумб. Також незручно використовувати окріп на великих ділянках — на це знадобиться надто багато сил і часу», — пояснює знавчиня городніх справ.

Схоже, фермерка дійсно має рацію — про це пишуть читачі у коментарях: «на мій город потрібно цистерну окропу», «це допомагає лише на плитці, не на городі», «краще вже гербіцидом».

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В результаті дискусія не виявила правильної відповіді на питання боротьбі з бур'янами, але той факт, що дискусія між фермерами почалася — вже позитивний процес, адже тільки під час обговорення може проявитися правильне рішення проблеми.

Відзначимо, що зовсім нещодавно в Мережі запропонували боротися з бур'янами по-іншому — за допомогою обприскування їх сумішшю з додаванням… горілки.

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