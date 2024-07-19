Чим полити помідори, коли на вулиці майже +40: поради аграрія

Вже досить довго Україна потерпає від африканської спеки. Разом з людьми від спеки страждають і рослини.

Як доглядати за ними у пікові температури, розповів аграрій на YouTube-каналі «Моя дача, сад, город та все довкола них».

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Городник зазначив, що томати краще поливати саме ввечері. Воду потрібно набрати трохи раніше, щоб вона нагрілась. До води потрібно додати оцтову кислоту. Аграрій наголосив, що саме кислота дає сили рослині. Томати після цього краще розвиваються, краще протистоять високим температурам. Плоди не в'януть та не відпадають.

Можна у воду додавати 9% оцет або яблучний оцет. У відео городник використовує яблучний оцет власного виробництва.

Для того, щоб зробити розчин для поливу, потрібно на відро літньої води додати 150 г оцту. Цією кількістю можна полити 10 кущів помідорів. Підкислена вода також є запобіжником від вершинної гнилі на томатах.

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Перед поливом водою з оцтом, потрiбно полити томати звичайною водою.

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Аграрій також нагадав, якщо поливати томати зранку, то вдень, у спеку, вся волога випариться. Коренева система рослин та земля залишаться сухими. До того ж за день земля дуже нагріється, що теж не гарно для рослин.

Перевага поливу ввечері в тому, що за ніч коренева система охолоджується і на ранок полив починає працювати, качати вологу по стовбуру, листу та плодах.

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Зберігати вологу біля коріння допоможе бур'ян, який не потрібно видаляти, коли томати вже великі, або мульча, яку потрібно розкидати по грядці.

Полив зранку не дає потрібного ефекту, а вдень, у пік спеки, взагалі не рекомендується поливати.

Нагадаємо, досвідчена городниця нагадала, що для томатів у спеку найгірше за все — це опіки. Вона радить не пасинкувати помідори, щоб листя й пасинки притіняли плоди. Від цього є ще один плюс — помідори достигнуть дуже швидко.

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