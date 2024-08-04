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Україна

До травневого рекорду трохи не дотягнуть: у Британії спрогнозували ймовірні втрати окупантів у серпні

20:25 6 серпня 2024
війна

У зв'язку з тим, що російські війська не припиняють атакувати українські позиції, британські аналітики очікують, що втрати окупантів залишатимуться високими. За даними Міністерства оборони Великої Британії, в серпні в середньому понад 1000 російських солдатів ймовірно будуть гинути або отримувати поранення щодня. Причиною цього є продовження наступальних дій на широкому фронті між Харковом на північному сході і Роботиним на півдні.

За повідомленнями з Лондона, у північно-східній частині Харківської області росіяни зміцнили свої позиції. В результаті російські втрати там дещо зменшилися.

«Якщо в травні середня кількість вбитих і поранених в день становила 1 262, що є рекордним показником, то в червні — 1 140. Тим не менш останні три місяці були найважчими з точки зору втрат від початку війни», — йдеться в доповіді, яка посилається на інформацію українського Генерального штабу.

Тим часом Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму. Також українські безпілотники вдарили по російському військовому аеродрому Морозовськ під Ростовом-на-Дону.

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