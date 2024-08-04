Світло буде! В «Укренерго» озвучили плани на понеділок, 5 серпня

Попередження синоптиків про очікуване повернення в Україну спекотної погоди поки не вплинули на роботу енергетики. Тому згідно з повідомленням компанії «Укренерго» у понеділок, 5 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть.

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«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації — про застосування відключень буде повідомлено додатково», — обіцяють в «Укренерго».

Вочевидь, говорячи про можливу зміну ситуації, в компанії мають на увазі російські атаки, остання з яких, що відбулася вночі 4 серпня, призвела до залізничного колапсу на сході України.

Втім, хочеться вірити, що прийдешній тиждень, як і нинішній, пройде без планових відключень електроенергії.

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