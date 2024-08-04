Боксер Хижняк побив дворазового олімпійського чемпіона і битиметься за «золото» Ігор-2024 (відео)

На Олімпійських іграх у Парижі, де напередодні команда шаблісток виборола перше для України «золото», наша команда відсвяткувала ще один успіх. Як мінімум «срібло» Ігор-2024 забезпечив собі віцечемпіон Токіо-2020 боксер Олександр Хижняк.

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У півфінальному поєдинку у ваговій категорії до 80 кг атлет на прізвисько Полтавський танк, якому 3 серпня виповнилося 29 років, у надважкому протистоянні переміг дворазового олімпійського чемпіона та чемпіона світу, 31-річного кубинця Арлена Лопеса Кардоно (3:2).

У фіналі українець 7 серпня зійдеться з 24-річним чинним чемпіоном світу Нурбеком Оралбаєм із Казахстану, який, до речі, має брата-близнюка Айбека (теж боксера). У півфіналі він переміг роздільним рішенням суддів (3:2) 23-річного Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу олімпійського турніру Хижняк переміг уродженця… українського Бахмута Пилипа Акілова, який виступає за Угорщину, а у чвертьфіналі — бразильця Вандерлея Перейру.

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До речі, Олександр Усик пообіцяв українським боксерам виплатити зі своєї кишені солідні призові за олімпійську медаль. Але, на жаль, двоє українців Дмитро Ловчинський (до 92 кг) та Айдер Абдураїмов (до 57 кг) програли свої стартові бої на Олімпійських іграх-2024. А ось Хижняк отримає від легенди боксу або 70, або 80 тисяч доларів (плюс 80 тисяч від держави).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хижняк після Олімпійських ігор у Токіо відгуляв весілля у рідній Полтаві.

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Фото НОК України

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