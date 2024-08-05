Реп’яхова відверто зізналася, чим її дратує Павлік

Катерина Реп'яхова, яка вийшла заміж за співака Віктора Павлика чотири роки тому, але лише цього року на річницю весілля одягла білу сукню нареченої, розповіла про позитивні та негативні риси характеру свого чоловіка.

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У коментарі «Люкс ФМ» Катерина назвала Віктора відповідальним і дбайливим: «Він дуже дбайливий і відповідальний. Дуже тішуся з того, що якщо треба щось зробити, то це робиться миттєво. Якщо лампочка перегоріла або щось треба полагодити — робиться миттєво. Звичайно, я не тільки за це його покохала, але це одне з».

Однак є моменти, які її дратують. Насамперед, це те, що чоловік розкидає свої речі і не кладе їх на місце. Ситуацію посилює те, що подружжя та їхній маленький син живуть у невеликій орендованій квартирі.

«Ми зараз живемо в маленькій квартирі і не наважимося переїхати. Це у нас таке дуже гостре питання. Страшно переїжджати, бо це велика фінансова історія і якась відповідальність. Тому що багато зараз ресурсів йде на розвиток Миші. Ми займаємося майже кожен день і це коштує не дешево. Тому, якщо переїжджати, то щоби у Франковича була окрема кімната, у Михасика окрема і в мене власний простір, гардеробна», — каже дружина співака. Вона дуже хотіла б, щоб чоловік забирав усі свої речі у свою кімнату і щоб вона «нічого не бачила».

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Нагадаємо, що цього року Віктор Павлик переніс складну операцію на серці, яка тривала чотири години.

Фото зі сторінки Катерини Реп'яхової у соцмережах

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