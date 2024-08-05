Український гімнаст Ковтун перервав «тупцювання біля п'єдесталу» та став віцечемпіоном Олімпійських ігор

На Олімпійських іграх у Парижі, де напередодні Ярослава Магучих взяла «золото» та Ірина Геращенко «бронзу» у стрибках у висоту, а Михайло Ковтун став третім у метанні молота, Україна здобула першу медаль у спортивній гімнастиці.

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Віцечемпіоном Ігор-2024 у фіналі на паралельних брусах став чотириразовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонатів світу Ілля Ковтун із Черкас, якому держава виплатить 100 тисяч доларів. Отримавши за свій виступ 15,500 бала, наш атлет, якому 10 серпня виповниться 21 рік, обійшов олімпійського чемпіона Парижа японця Шиннасуку Оку (15,300), поступившись лише титулованому китайцю Цзоу Цзиньюаню (16,200).

На жаль, претендував на потрапляння до призової трійки і наш олімпійський чемпіон Олег Верняєв, але він зірвався зі снаряда та посів у підсумковому протоколі 8-е місце.

Зазначимо, що талановитий Ілля Ковтун на Олімпійських іграх «тупцював біля п'єдесталу» (5-е місце у командному багатоборстві та два 4-х — в індивідуальному багатоборстві і у вільних вправах) і ось нарешті завоював медаль ОІ, яка стала для наших гімнастів першою за вісім років та 13-й в історії Ігор.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські шаблістки стали олімпійськими чемпіонками Парижа у командній першості.

Фото НОК України

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