Український талант Ілля Ковтун за один день виборов два «золота» чемпіонату Європи

В італійському Ріміні фінішував чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, на якому українські атлети вибороли чотири медалі.

Блискуче виступив на змаганнях 20-річний віцечемпіон світу Ілля Ковтун, який завоював дві золоті медалі. Спочатку спортсмен із Черкас став чемпіоном Європи у вправі на паралельних брусах, показавши найкращий результат у цьому виді програми за останні 8 років (15,663 бала). Наш атлет випередив абсолютного чемпіона Європи кіпріота Маріуса Георгіу (14,866) та швейцарця Ное Зейферта (14,833).

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А потім Ковтун обійшов усіх своїх суперників у змаганнях на поперечині (14,600). «Срібло» в цьому виді програми дісталося литовцю Роберту Творогалу (14,566), а «бронза» — кіпріоту Георгіу (14,366).



До речі, спортсмен із Черкас перевершив свій минулорічний успіх у турецькій Анталії, і тепер він — триразовий чемпіон Європи.

Додамо, що віце-чемпіоном Старого Світу в абсолютній першості став наш олімпійський чемпіон Олег Верняєв, а Назар Чепурний вперше піднявся на п'єдестал пошани європейських першостей, здобувши «бронзу» в опорному стрибку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ілля Ковтун знявся з престижного турніру через участь у ньому російського спортсмена.

Фото DOBRO World Cup Osijek

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