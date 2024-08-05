«Не наважуємось»: дружина Віктора Павліка пояснила, чому вони живуть в орендованій квартирі

Власниця магазину дитячого одягу та блогерка Катерина Реп'яхова, яка відверто зізналася, чим її дратує чоловік, розповіла в інтерв’ю, що вони з чоловіком, співаком Віктором Павліком, відкладають купівлю квартири. Зараз вони живуть в орендованій квартирі на Лівому березі столиці. Як вона пояснила, причиною є проблеми зі здоров’ям у 3-річного сина Михасика. У хлопчика затримка розвитку.

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«Мешкаємо зараз у маленькій квартирі на 18-му поверсі, ми ніяк не наважуємось переїхати. Насправді це питання у нас дуже гостре. Страшно переїжджати, це фінансова історія. Зараз багато ресурсів йде на розвиток сина, займаємося майже кожного дня. І коштує все недешево. Садочок подорожчав на 8 тисяч гривень».

За словами Катерини, вона хотіла б жити у квартирі, коли в кожного буде своя кімната. І мріє про велику гардеробну.

Раніше повідомлялося, що дружина Віктора Павліка зізналася, чому артист вагається щодо народження другої дитини.

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