Де і коли дивитися онлайн «Кривбас» — «Вікторія»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги Європи

У четвер, 8 серпня, бронзовий призер чемпіонату України з футболу «Кривбас» із Кривого Рога, який виграв стартовий матч в УПЛ, проведе у словацькому Кошице номінально домашній поєдинок 3-го відбірного раунду Ліги Європи проти чеської «Вікторії».

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Підопічні 72-річного Мирослава Коубека у третьому турі чемпіонату Чехії втратили перші очки (0:0) на полі «Яблонця» та з 7 очками ділять у турнірній таблиці друге-четверте місця.

Відеоогляд «Яблонець» — «Вікторія» — 0:0

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають явним фаворитом бронзового призера чемпіонату Чехії. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу підопічних Юрія Вернидуба приймає з коефіцієнтом 5,03, на нічию — 4,37, на виграш команди із Плзеня — 1,52. Ба більше, український клуб є явним аутсайдером у боротьбі за раунд плей-оф турніру: 5,44 проти 1,1.

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У прямій трансляції на території України матч «Кривбас» — «Вікторія» покаже (початок — о 21:00) телеканал УПЛ ТВ.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації. Перший матч

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8 серпня (четвер)

«Кривбас» — «Вікторія» 21:00 УПЛ ТБ

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Зустріч у відповідь відбудеться у четвер, 15 серпня, у Плзені.

Нагадаємо, що у разі проходу чеського бар'єра «Кривбас» зіграє в раунді плей-оф Ліги Європи з шотландським «Хартсом», а невдача виведе криворіжців до раунду плей-оф Ліги конференцій, де вони зустрінуться з іспанським «Бетисом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» вилетіло з Ліги конференцій.

Фото ФК «Кривбас»

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