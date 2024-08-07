«Більше нічого не хочу»: Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з чоловіком Арсеном Мірзояном

Відома українська співачка Тоня Матвієнко вперше зізналася, як війна змінила її стосунки з чоловіком — співаком Арсеном Мірзояном — та яку мрію плекає після Перемоги. Відомо, що перший рік повномасштабного вторгнення Тоня Матвієнко з дочкою Ніною жили за кордоном. Спочатку у Португалії, потім у Великій Британії. Але співачка неохоче згадуєте той час.

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— Я дуже хотіла повернутися додому, — розказала артистка у проєкті «Моя історія». — Моя сім’я, мій дім і Україна — для мене все. І чоловік розумів, якщо він мене кине на чужині, то в мене просто розірветься серце. Ніколи не уявляла, що можу залишитися одиначкою з маленькою дитиною сама за кордоном. Коли настав час думати про роботу, нічого кращого, ніж прибиральниця, не знайшлось. Тоді Арсен сказав: «Повертайся, ніяких прибиральниць».

Тоня зізнається, що за той рік, коли її не було в Україні, вони з чоловіком зрозуміли, які важливі одне одному.

— Багато сімей розпалися, пари роз'їхалися, а от ми з чоловіком кожні 3−4 місяці зустрічалися на території Польщі: Арсен волонтерив — машини переганяв в Україну для фронту, — згадала Тоня. — Ці зустрічі стали найдорожчим скарбом для нашої родини… Ми дуже любимо робити сюрпризи одне одному, щось таке неочікуване. Хоча в нас така італійська родина. Можемо покричати, посуду трохи потовкти, а потім обнятися. Обоє дуже емоційні. Мені здається, коли люди байдужі одне до одного, тоді все вдома рівно й спокійно. Я наполеглива та вимоглива. Хочу уваги й компліментів. Чоловіку про це відверто кажу. Якщо він зі мною, то повинен це робити. Я хочу бути щасливою.

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Після повернення в Україну Тоня Матвієнко пережила важку втрату: 8 жовтня 2023 року пішла з життя її мама, народна артистка України Ніна Матвієнко.

Тоня Матвієнко з мамою

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— Я завжди шукала щастя, а воно було поряд, — зізналась артистка. — Виявилось, що щастя — це коли мама, діти, чоловік поряд. А я цього не цінувала. Все зараз відчувається по-іншому. Ми з Арсеном назвали доньку на честь мами — Ніна. Але те, що чоловік піде аж до кінця в цьому, навіть я не очікувала. Коли приїхали оформлювати документи, він наполіг, щоб прізвище було Матвієнко. Сказав: «Нехай вона продовжує ваш великий жіночий рід». Знаєте, нещодавно 8-річна Ніна мені сказала, що хотіла б вийти на сцену, заспівати. Треба її підготувати.

Під час великих випробувань співачка продовжує концертну діяльність та працює задля Перемоги.

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— Музика рятує, надихає, дає сили не зупинятися, — каже Тоня. — Музика не тільки розважає, а й лікує. Це така музична терапія. Навіть якщо це й розвага, артисти дають слухачам емоцію. Ми всі — одне ціле, в одному казані — у війні. Тож мрію про Перемогу та співати, свої і мамині пісні. Більше нічого не хочу.

Раніше Тоня Матвієнко розповіла, що буде з творчим спадком її матері.

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