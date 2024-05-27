«Ніби поїхала на гастролі»: Тоня Матвієнко не може оговтатись після болючої втрати

Популярна співачка Тоня Матвієнко зізнається, що досі не може оговтатись після смерті матері — народної артистки України Ніни Матвієнко. Нагадаємо, Ніна Митрофанівна пішла з життя у жовтні минулого року.

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— Я нещодавно зрозуміла, що коли я співаю, то відчуваю зв'язок з мамою, — розказала Тоня у проєкті «Ранок Вдома». — Тобто через пісню я з нею зустрічаюся на сцені. Я ніколи не думала, що так можна. Найважче співати «Квітка душа». Зізнаюся, що я не вірю в те, що вона пішла. Таке враження, що вона поїхала на гастролі.

Артистка розповіла, що мама приходить до неї у снах і спогадах про дитинство.

— Вперше це сталося за два місяці після того, як її не стало, — згадала Тоня. — Зараз мені сняться спогади дитинства. Вона не говорить там до мене, це я все згадую. Я її не відпускаю, я навіть речі її не прибрала з кімнати. Вона мене скрізь оберігає, я тепер зрозуміла сенс слова вічність.

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Нещодавно Тоня Матвієнко переспівала відомий хіт Святослава Вакарчука «Друг». Композицію вона також присвятила своїй мамі.

— Повідомлення від Святослава Вакарчука я прочитала через місяць після того, як мама пішла, — розповіла Тоня. — Він підтримав мене. Я запитала його: «Чи можна я переспіваю твою пісню „Друг“, адже мама була моїм найкращим другом?» Також вона підходить мені тембрально, у 2000-х роках це була моя улюблена пісня. Вона така дуже мелодійна, скажімо, навіть народна.

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Раніше Тоня Матвієнко розповіла, що буде з творчим спадком її матері.

«ФАКТИ» також повідомляли, що популярна співачка Джамала втретє стала мамою.

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