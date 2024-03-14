«Встигла закрити це питання»: Тоня Матвієнко розповіла, що буде з творчим спадком її матері

Донька легендарної української співачки Ніни Матвієнко, яка пішла з життя у жовтні минулого року, Антоніна розповіла, що буде з творчим спадком матері. В інтерв’ю «Радіо Промінь» артистка розповіла, що встигла владнати це питання та зробити так, щоб пісні народної артистки звучали. За словами Антоніни, про це вона замислилась, коли Ніна Митрофанівна перебувала в лікарні, де її намагалися врятувати від раку. Розуміючи наслідки хвороби, родина вжила заходів та попіклувалась про те, щоб були підписані відповідні контракти.

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«На щастя, я встигла закрити це питання. Вже коли мама лежала у лікарні, мені зателефонували з одного лейбла, запропонували продати їм право на всі пісні Ніни Матвієнко. Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане, що ж тоді буде з її творчим спадком, з тим, чому вона присвятила все своє життя», — розповіла Тоня.

Вона звернулася до відомого лейбла, з яким Ніна Митрофанівна підписала відповідні документи.

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«Знаєте, всі її записи, диски у нас вдома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейбла, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах», — поділилася Тоня.

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Нещодавно Тоня Матвієнко відтворила голос покійної мами за допомогою штучного інтелекту в новій пісні «Ти — це я».

Також вона присвятила Ніні Митрофанівні композицію «Сік землі».

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Тоня зізнається, що дуже важко переживає втрату рідної людини та зробить усе можливе, щоб її творчість жила.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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