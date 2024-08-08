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Український боксер Хижняк став олімпійським чемпіоном Парижа-2024 (фото, відео)

0:25 8 серпня 2024
Олександр Хижняк

У ніч на четвер, 8 серпня, Україна виборола восьму медаль Олімпійських ігор у Парижі (крім того, як мінімум «срібло» нам гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов). Чемпіоном змагань у столиці Франції став 29-річний боксер із Полтави Олександр Хижняк, який прикро втратив «золото» Токіо-2020.

У надважкому фінальному поєдинку у ваговій категорії до 80 кг наш чемпіон світу та Європи на прізвисько Полтавський танк переміг на арені «Ролан Гаррос» сильного опонента з Казахстану, 24-річного чемпіона світу-2023 Нурбека Оралбая (3:2, 2:3, 5:0 — за раундами), повторивши досягнення наших олімпійських чемпіонів з боксу Володимира Кличка, Олександра Усика та Василя Ломаченка.

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Зазначимо, що, окрім 125 тисяч доларів призових від держави, Хижняк отримає солідну премію від легендарного Олександра Усика (80 тисяч в американській валюті), який пообіцяв заплатити українським боксерам зі своєї кишені за медаль Ігор-2024.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Олександр Хижняк, якого тренує його батько Олександр Хижняк-старший, переміг уродженця… українського Бахмута Пилипа Акілова, який виступає за Угорщину, у чвертьфіналі взяв гору над віцечемпіоном світу-2023, бразильцем Вандерлеєм Перейрою, а в півфіналі здолав дворазового олімпійського чемпіона кубинця Арлена Лопеса Кардоно.

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Олександр Хижняк з тренером та батьком Олександром Хижняком-старшим

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Хижняк після минулих Олімпійських ігор зіграв весілля у рідній Полтаві.

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Фото НОК України

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