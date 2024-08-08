Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський не приховує свого здивування успіхом українських військ у прориві укріплених позицій противника, який досягнутий у Курській області менш ніж за добу.

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«Якщо оцінювати дотично, опираючись лише на кадри з російської сторони, то один із важливих компонентів, які вдалося напрацювати Силам оборони України — це формат дій малих штурмових груп за підтримки бронетехніки при прориві укріпленої смуги противника. Ми ще не „переварили“ цей факт, але менш ніж за добу ЗСУ змогли подолати смугу забезпечення і вийти на першу та другу лінію оборони противника», — каже експерт.

Він додав, що це «результат контрнаступу, який описували десь за два місяці».

«Навіть якщо ми говоримо про меншу щільність укріплень на півдні, де смуга забезпечення була 30 км, а на Курщині — всього 10 км, це все одно значний успіх», — сказав Киричевський.

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Він зауважив, що непомітно в українських військ трапився раптовий оперативний ефект, який генералам НАТО треба буде вивчати. Особливо після літа 2023 року у всіх виникло питання: а як взагалі в сучасних умовах наступати, якщо всім світом допомагали Україні, але не вийшло.

«Тепер вважайте, гештальт закритий, і знову будуть вивчати, як Україні вдалося наступати ефективно», — констатував експерт.

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Раніше писали про повідомлення російських пабліків, що «українські війська» підтвердили просування на 10 км у Курську область рф.

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