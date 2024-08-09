«Цілий батальйон знищений»: у росії заявили «про один із найкривавіших ударів» ЗСУ по військовій колоні в Курській області (відео)

Російські паблики і «військори» фактично підтверджують удар по колоні зс рф в Курській області, про який повідомлялося раніше.

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Вранці 9 серпня кадри з розбитою технікою у селі Октябрьськоє Рильського району з'явилися у мережі. «13 тентованих військових Уралів і КАМАЗів з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3−4 роти — цілий батальйон знищений. Судячи з виду колони, тих, хто загинув, приблизно половина. Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну», — пише український аналітик Євген Істребін.

Канал «Кремлевская табакерка» також пише, що в районі міста Рильськ Курської області колона російської техніки потрапила під удар, можливо, HIMARS. За деякими даними, на ранок п'ятниці, 9 серпня, підтверджено ліквідацію 112 військових зс рф, ще не менше 80 було поранено.

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Співрозмовники каналу «з великими зірками на погонах» були «шоковані», один з них припустив, що причина таких великих втрат — поспіх з перекиданням резервів.

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«Ми і так довго збирали резерви, але який ідіот наказав йти колоною — одному Богу відомо», — заявило джерело.

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Російський канал пише, що колону міг помітити оператор українського безпілотника або ж «не виключається робота ворожих спецслужб на нашій території».

Один із співрозмовників навіть натякнув, що після цього удару фсб варто було б ретельніше перевірити мешканців сусідніх селищ. Нібито хтось із місцевих жителів міг передати інформацію про рух колони супротивнику.

А російські «військори» висувають претензії офіцерам, які відправили «підмогу» у колонах.

«Як я зазначав раніше, рослада гнатиме росвоєнних у шию, через що прийматимуться максимально ідіотські рішення. У мережі вже повно відео розгрому колони росвійськ у селі Октябрьськоє (ділянка дороги з розбитою технікою відмічена червоним). Це 8 км від Рильська і близько 40 км від кордону з Україною. Найімовірніше, комусь поставили спільне завдання перекинути підкріплення до Рильська. Поки чекали на уточнення, колона стояла в Октябрьському, особовий склад перебував у машинах», — зазначає український військовий аналітик Олексій Копитько.

Фото зі сторінки О.Копитька

За його словами, в Курській області введено режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив нічний удар по російській авіабазі зі складом авіаційних бомб у Липецькій області, а також по позиціях ППО в Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Фото — скріншот

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