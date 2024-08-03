Магнітні бурі у серпні-2024: коли чекати на «сонячний удар»

Цими вихідними, 3 та 4 серпня, метеозалежні люди можуть відчути на собі не лише зміну погодних умов, а й наслідки досить сильної магнітної бурі.

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Ресурс spaceweather.com попереджає про сонячний спалах, викид якого досягне Землі 3 серпня. Спалах класу M8 може спровокувати геомагнітну бурю класу G2 з видимими неозброєним оком полярними сяйвами у північних штатах США.

Сонячні спалахи (також сонячні бурі, а також геомагнітні бурі) — це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, пояснює meteoagent.com. Енергія розсіюється в усіх напрямках, включаючи Землю, і, зіштовхуючись із її магнітосферою, викликає геомагнітну активність. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із нашим магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів. Ці ефекти можна побачити у вигляді полярних сяйв, збоїв у роботі супутників та іншої техніки, електромереж.

У ці вихідні очікується досить сильна магнітна буря.

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Фото meteoagent.com

На початку нового тижня магнітосфера Змілі заспокоїться, наступні сплески очікуються ближче до середини місяця — з 13 по 16 серпня із силою від 4−5 балів. Ще одна буря очікується 22−23 травня, а завершиться серпень досить сильною бурею 25−26 числа, після чого її К-індекс почне знижуватися.

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Зазвичай магнітні бурі можуть викликати у людей загострення хронічних хвороб, особливо серцево-судинних. Для кращого самопочуття під час магнітних бур потрібно правильно харчуватися, більше відпочивати та висипатися, пити достатньо води чи трав'яного чаю, не вживати алкоголь та жирну їжу. Людям із хронічними хворобами треба мати необхідні ліки.

Фото Pixabay

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