Зеленський кілька місяців тиснув на військове керівництво, щоб воно почало наступ у Курській області, — The Times

Військова операція, яка вже котрий день триває у прикордонній з Україною Курській області рф, планувалася кілька місяців та заскочила москву зненацька.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, не були до цього готові й західні прихильники України, пише «ТСН» з посиланням на The Times. А сам початок бойових дій на Курщині виглядав як чергова демонстрація дія «антипутінських ополченців». Видання стверджує, що за цією операцією стоїть вище політичне керівництво України.

Читайте також: Не тільки удар по газовому експорту росії: експертка НАТО назвала п’ять цілей наступу ЗСУ у курській області

«Повсюди особисті відбитки пальців президента Зеленського. У Києві багато місяців було секретом, що президент тиснув на своє військове керівництво, щоб воно розпочало літній наступ… Враховуючи проблеми з робочою силою та ресурсами в Україні, вони вагалися. Але Зеленський відчайдушно намагається змінити наратив про те, що Україна програє війну», — стверджує видання та додає, що на цю операцію було виділено від 6000 до 10 000 військових.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Цілий батальйон знищений»: у росії заявили «про один із найкривавіших ударів» ЗСУ по військовій колоні в Курській області (відео)

«Військове керівництво готове ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб досягти чогось на цьому напрямі», — пише The Times.

РЕКЛАМА

Матеріал «Столиця України була на Курщині, в містечку Суджа, за яке зараз точаться бої: хто й коли оголосив його головним містом країни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

РЕКЛАМА

293

Читайте нас у Facebook