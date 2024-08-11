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Зеленський кілька місяців тиснув на військове керівництво, щоб воно почало наступ у Курській області, — The Times

9:36 11 серпня 2024
ЗСУ в Бєлгородській області

Військова операція, яка вже котрий день триває у прикордонній з Україною Курській області рф, планувалася кілька місяців та заскочила москву зненацька.

Втім, не були до цього готові й західні прихильники України, пише «ТСН» з посиланням на The Times. А сам початок бойових дій на Курщині виглядав як чергова демонстрація дія «антипутінських ополченців». Видання стверджує, що за цією операцією стоїть вище політичне керівництво України.

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«Повсюди особисті відбитки пальців президента Зеленського. У Києві багато місяців було секретом, що президент тиснув на своє військове керівництво, щоб воно розпочало літній наступ… Враховуючи проблеми з робочою силою та ресурсами в Україні, вони вагалися. Але Зеленський відчайдушно намагається змінити наратив про те, що Україна програє війну», — стверджує видання та додає, що на цю операцію було виділено від 6000 до 10 000 військових.

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«Військове керівництво готове ризикнути цінними солдатами та технікою, щоб досягти чогось на цьому напрямі», — пише The Times.

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Матеріал «Столиця України була на Курщині, в містечку Суджа, за яке зараз точаться бої: хто й коли оголосив його головним містом країни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

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