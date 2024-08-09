Столиця України була на Курщині, в містечку Суджа, за яке зараз точаться бої: хто й коли оголосив його головним містом країни

Коли в червні ми готували інтерв’ю зі старшим науковим співробітником Інституту історії України НАНУ Геннадієм Єфіменком до 90-ї річниці повернення столиці з Харкова в Київ, й гадки не мали, що незабаром з’явиться привід говорити про містечко Суджа, яке науковець згадав у цьому матеріалі. Несподіваний наступ на Курщину, який почався зранку шостого серпня, та бої в районі Суджі, що розгорнулися незабаром після цього, дали підстави нагадати, що майже 106 років тому це містечко мало певний час статус столиці радянської України.

ВІДЕО ДНЯ

Чому так сталося? Річ у тім, що наприкінці 1918 року більшовицька росія розпочала свою другу спробу окупувати Україну. Ленін і його поплічники пустили в дію для цього тактику гібридної війни: організували 28 листопада того року в Курську маріонетковий (номінально український) Тимчасовий робітничо-селянський уряд і, прикриваючись ним, розв’язали війну. Для свого подальшого розміщення оцей, так би мовити, уряд обрав містечко Суджа, адже тоді воно входило до складу Української Держави.

На цьому фото 1919 року знято членів маріонеткового Тимчасового робітничо-селянського уряду України. На передньому плані майбутній поплічник кривавого диктатора Сталіна Климент Ворошилов (Фото з відкритих джерел)

Функцію столиці радянської України Суджа відігравала не тривалий час — вже 27 грудня 1918 року маріонетковий уряд мав переїхати в Білгород. Незабаром після цього більшовики за допомогою німецького гарнізону окупували Харків і уряд переїхав туди. А приблизно через три місяці, в березні 1919-го, Третій всеукраїнський з’їзд рад (організований більшовиками) вирішив, що столицею радянської України є Київ. Проте аж до 1934 року столиця була у Харкові.

РЕКЛАМА

Раніше доктор історичних наук, професор Віктор Брехуненко розповів «ФАКТАМ» про документи московії, які свідчать проти бункерного «історика». На думку науковця, якби путін знав, що про територію України писали російські царі, його б вхопив Кіндратій.

РЕКЛАМА

254

Читайте нас у Facebook