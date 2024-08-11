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Чим підгодувати лохину після збору врожаю, щоб наступного року вона плодоносила ще більше

21:46 11 серпня 2024
лохина

Літо — це час, коли ми можемо насолоджуватися довгоочікуваним урожаєм лохини. Коли плодоношення наближається до завершення, ми не повинні забувати про правильний догляд за кущами. Ці процедури є надзвичайно важливими, адже від них залежить врожайність наступного року, пише видання Deccoria.

Щоб підгодувати лохину після збору врожаю, ми можемо використовувати осінні добрива, що підкислюють ґрунт. Попри свою назву, їх можна без проблем вносити вже в другій половині літа, починаючи з серпня. Таким чином, ця кислотолюбна рослина отримає належні умови для росту. Не варто відмовлятися від таких препаратів на користь домашніх поживних речовин. Самостійно приготовані добрива можна використовувати лише як доповнення до основного підживлення, щоб підтримувати низький рівень pH ґрунту.

Осінні добрива слід давати лохині після збору врожаю двічі на 30 днів у дозах, запропонованих виробником обраного препарату. Залежно від часу закінчення плодоношення, це може бути, наприклад, у серпні та вересні. Між основними підживленнями можна додатково використовувати одне з домашніх добрив для поливу лохини після збору врожаю:

Добриво з бананової шкірки — покладіть 1−2 бананові шкурки в банку і залийте їх 1 літром теплої води. Залиште на 24 години під кришкою, потім видаліть залишки плодів і розбавте рідину водою у співвідношенні 1:1.

Дріжджове добриво — подрібніть 10 г свіжих пекарських дріжджів і залийте 1 л теплої води. Залиште настоюватися на 1 годину, а потім використовуйте без розведення для поливу лохини.

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Підживлюючи лохину домашніми поживними речовинами, ми повинні бути поміркованими, щоб не вплинути негативно на реакцію субстрату.

Додамо, що лохину називають суперягодою для інтелекту, науковці довели її користь для здоров’я.

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