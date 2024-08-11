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Поради досвідчених городників: як не нашкодити помідорам при видаленні листя

12:11 11 серпня 2024
Пасинкування

Дачники, які займаються вирощуванням помідорів, знайомі з такою процедурою, як пасинкування — видалення зайвого листя для формування рослини та активізації формування плодів.

Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» розповідають про «перевірену схему», пояснюючи, як правильно видаляти зайве листя.

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По-перше, перші п'ять листків можна спокійно прибирати в будь-яку фазу розвитку рослини. Так ствол помідорів звільняється й не тягнеться до землі, а повітря повноцінно обдуває кущ і врожай, що дозріває.

По-друге, інші листя потрібно видаляти тільки тоді, коли з'явиться зав'язь на 5-й кисті.

По-третє, гарантією здоров'я куща служить постійна наявність 12 й більше розвиненого листя.

Раніше досвідчені городники давали поради дачникам щодо догляду за помідорами під час спеки.

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Фото — скріншот

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