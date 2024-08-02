Борщ із лохиною: колір і смак неймовірні
Борщ із лохиною — не сучасний креатив. Так здавна варили на Полтавщині. Тим, хто жодного разу не куштував цю страву, може здатися, що ягодам у борщі не місце. Але варто спробувати — і напевно ви зміните свою думку. Лохина надає борщу неймовірно красивого лілового відтінку і трохи солодкуватого присмаку. Нагадаємо рецепт борщу з качкою та вишнями.
Звісно, не варто класти лохини дуже багато, щоб не переборщити.
Рецептом борщу з лохиною поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей борщ буде смачним навіть холодним, — каже Ардія Діаманті. — Цей рецепт пісного борщу, але його можна приготувати і на курячому бульйоні. Подавайте в білій тарілці — тоді побачите красу кольору.
Борщ із лохиною (на дві порції)
- Картопля — 5 шт.
- Буряк — 2 шт.
- Морква — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Лохина — пів склянки
- Сіль — за смаком
- Базилік зелений для декору — 2 гілочки
На сковороді посмажити нарізані скибочками буряк, картоплю, моркву. Залити водою і варити. Додати невелику цілу очищену цибулину, яку потім можна вийняти. Варити борщ до готовності. Наприкінці додати лохину і варити ще 1−2 хвилини.
Подавати зі сметаною та зеленим базиліком.
Смачного!
Нагадаємо рецепт холодного томатного супу капрезе.
Фото з альбому Ольги Сметанської70
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