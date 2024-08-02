Борщ із лохиною: колір і смак неймовірні

Борщ із лохиною — не сучасний креатив. Так здавна варили на Полтавщині. Тим, хто жодного разу не куштував цю страву, може здатися, що ягодам у борщі не місце. Але варто спробувати — і напевно ви зміните свою думку. Лохина надає борщу неймовірно красивого лілового відтінку і трохи солодкуватого присмаку. Нагадаємо рецепт борщу з качкою та вишнями.

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Звісно, не варто класти лохини дуже багато, щоб не переборщити.

Рецептом борщу з лохиною поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей борщ буде смачним навіть холодним, — каже Ардія Діаманті. — Цей рецепт пісного борщу, але його можна приготувати і на курячому бульйоні. Подавайте в білій тарілці — тоді побачите красу кольору.

Борщ із лохиною (на дві порції) РЕКЛАМА Картопля — 5 шт.

Буряк — 2 шт.

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Лохина — пів склянки

Сіль — за смаком

Базилік зелений для декору — 2 гілочки

На сковороді посмажити нарізані скибочками буряк, картоплю, моркву. Залити водою і варити. Додати невелику цілу очищену цибулину, яку потім можна вийняти. Варити борщ до готовності. Наприкінці додати лохину і варити ще 1−2 хвилини.

Подавати зі сметаною та зеленим базиліком.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт холодного томатного супу капрезе.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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