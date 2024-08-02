40.81 / 41.31 44.55 / 45.21
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Борщ із лохиною: колір і смак неймовірні

22:25 7 серпня 2024
Борщ із лохиною

Борщ із лохиною — не сучасний креатив. Так здавна варили на Полтавщині. Тим, хто жодного разу не куштував цю страву, може здатися, що ягодам у борщі не місце. Але варто спробувати — і напевно ви зміните свою думку. Лохина надає борщу неймовірно красивого лілового відтінку і трохи солодкуватого присмаку. Нагадаємо рецепт борщу з качкою та вишнями.

Звісно, не варто класти лохини дуже багато, щоб не переборщити.

Рецептом борщу з лохиною поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей борщ буде смачним навіть холодним, — каже Ардія Діаманті. — Цей рецепт пісного борщу, але його можна приготувати і на курячому бульйоні. Подавайте в білій тарілці — тоді побачите красу кольору.

Борщ із лохиною (на дві порції)

РЕКЛАМА
  • Картопля — 5 шт.
  • Буряк — 2 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Лохина — пів склянки
  • Сіль — за смаком
  • Базилік зелений для декору — 2 гілочки

На сковороді посмажити нарізані скибочками буряк, картоплю, моркву. Залити водою і варити. Додати невелику цілу очищену цибулину, яку потім можна вийняти. Варити борщ до готовності. Наприкінці додати лохину і варити ще 1−2 хвилини.

Подавати зі сметаною та зеленим базиліком.

РЕКЛАМА

Смачного!

Нагадаємо рецепт холодного томатного супу капрезе.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

варення

Виходять ароматні й прозорі часточки, схожі на мармелад: простий рецепт варення з яблук

гроші та знаки

Фінансовий успіх постукає у двері: кому дуже скоро пощастить з грошима

Тоня Матвієнко

«Більше нічого не хочу»: Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з чоловіком Арсеном Мірзояном

На грядці з полуницею

Зробіть це зараз, і наступного літа будете збирати врожай: відома городниця поділилась «хитрим» способом посадки полуниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту