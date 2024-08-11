Україна розпочала один з найуспішніших своїх наступів на росію, здійснивши несподівану транскордонну атаку, яка принизила путіна. Майже 1000 військових за підтримки артилерії й танків просунулися на багато кілометрів углиб російської території, змусивши мешканців тікати, а російського президента викликати резервістів на допомогу своїм військам, які були захоплені зненацька. Україна не лише утримує здобутки останніх днів, але й планомірно просувається через села і міста Курської області. Військові експерти назвали цей наступ найбільш значущим на російській землі з часів Другої світової війни, і таким, що надзвичайно збентежив кремлівського диктатора, пише The Independent.

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Україна в захваті від успіху і прагне показати своїм союзникам в НАТО, що їхня підтримка не була марною.

«путін принижений; ми знову поставили росію в незручне становище, — заявило джерело в українському оборонному відомстві в інтерв'ю виданню The Independent. — Ми показали російському народу, що їхній цар не може їх захистити. Протягом року з фронту не було нічого позитивного. Цей наступ дійсно додає нової енергії у всю військову машину».

Весь світ бачив підтверджені кадри, на яких видно згорілу колону з російських військових вантажівок, розкиданих уздовж шосе в Курській області, деякі з них містять тіла загиблих солдатів.

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Джеймс Ніксі, директор програми «росія та Євразія» аналітичного центру Chatham House, сказав, що ці успіхи довели союзникам, таким як США і Великобританія, що Україна все ще «в цій війні, щоб перемогти», додавши, що американці «люблять підтримувати переможців».

Марк Галеотті, один з провідних світових експертів з питань російської безпеки, сказав, що елемент несподіванки в цій атаці був життєво важливим:

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«Це найбільша атака на росію з часів нацизму… Від цього нікуди не дітися — це показує, що Україна має потенціал і волю, які застали росіян зненацька. Це величезний конфуз для путіна. Це продемонструвало класичний випадок, коли українці швидкі, спритні, розумні й несподівані, а неповороткий російський ведмідь був заскочений зненацька».

Для України цей напад є приводом для святкування.

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«Несподівано ми знову опинилися в сильній позиції, — сказало джерело в українському оборонному відомстві. — До цього вторгнення картина була досить похмурою. Росіяни просувалися крок за кроком, село за селом. Це почало створювати обстановку, в якій навіть наші партнери, ті, хто нас підтримує, хто на нашому боці, казали: «Ми віримо у вас, але це не працює».

Раніше експертка НАТО назвала п’ять цілей наступу ЗСУ у Курській області. А в ISW назвали чотири ймовірні сценарії відповіді росіі на наступ України на її територію.

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