Відомий ізраїльський військовий експерт Ігаль Левін поділився думками щодо значення просування ЗСУ у Курській області.

«Кількість російських солдатів, які здаються в полон у Курській області, вражає. Заяви про сотні людей з максимальною ймовірністю правдиві. Це безпосередньо пов'язано з тим, що ці солдати не мають жодної мотивації воювати.

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У 2022 році солдати зс рф, що протистоять ВСУ, були контрактниками, і це була їхня робота і обов`язок (хоча і там багато хто тікав зі служби, як тільки зрозуміли, що «легкої прогулянки» Україною не буде), а також бойовики ОРДЛО, які розуміли, що на них не чекає нічого хорошого, якщо Україна переможе, плюс примарна надія, що «могуча» росія закінчить «сво» зовсім скоро.

У 2023 році це вже зеки, яких тримають у їжакових рукавицях, біднота та чернь із глибинки, що прийшла вбивати за гроші та виплати, а також мобілізовані і ті, кого змусили підписати контракт і кого тримають у покірності страхом перед ямами, обнуленнями тощо.

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У 2024 році це теж зеки, вже під МО, і ті самі добровольці, які прийшли за гроші, або ті, кого змусили підписати контракт.

А в Курській області на кордоні сиділи люди, які просто хотіли відмотати свій термін служби і, найголовніше, які не мали ні підготовки, ні мотивації. Тим більше що їм більше двох років втовкмачували, що воювати не їм, для цього в «сво» є спеціальні люди, так би мовити.

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Я впевнений, що в НАТО (а також у Китаї та інших деяких країнах) уважно спостерігають за цим українським проривом і роблять відповідні висновки. Росія може воювати лише строго локалізованим, у шаблонних рамках контингентом замордованих солдатів-рабів; у реальну вітчизняну війну, за свою країну, вони не те, що не можуть, вони просто бояться цього.

І навіть не українців, а своїх.

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Путін не просто так оголосив саме КТО, а не воєнний стан, щоб усе залишалося в руках фсб, а не перейшло до рук армії. Думаю, після маршу «вагнерівців» він став особливо боятися військових, а тепер, після маршу українців, він ще більше боятиметься своєї армії.

До речі, припускаю, що на стратегічному рівні це одна з цілей цієї української наступальної операції ще більше розхитати росію зсередини. Якщо так, то це дуже гарний та сильний хід", — написав він.

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