Про примирення не йдеться: Дженніфер Лопес проводить літо подалі від Бена Аффлека

Дженніфер Лопес, якій 24 липня виповнилось 55 років, на вихідних влаштувала вечірку з нагоди дня народження у стилі Бріджертонів, а наступного дня провела гламурний обід з близькими друзями та родиною. Джерело поділилося з People: «Її літо проходить не зовсім так, як вона спочатку планувала, але вона робить все можливе. Вона завжди вдячна за сімейний час», пише marca.com.

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Інсайдер додав: «Вона провела чудові вихідні з родиною та друзями. Лопес любить розваги й насолоджувалася вечіркою з нагоди свого дня народження. Була в гарному настрої».

Це літо для Лопес спочатку мало бути іншим. Після успіху її фільму «Атлас» на Netflix, який у травні посів перше місце, вона планувала вирушити в концертний тур «This Is Me… Live». Тур мав відвідати такі міста, як Остін, Даллас, Лас-Вегас, Маямі, Торонто, Нью-Йорк і Бостон. Однак тур був скасований, коли Live Nation оголосив, що Лопес «бере відпустку, щоб побути з дітьми, сім'єю та близькими друзями».

Дженніфер Лопес відреагувала на скасування туру у щирому зверненні до своїх шанувальників: «Мені дуже боляче і прикро, що я вас підвела. Будь ласка, знайте, що я б не зробила цього, якби не відчувала, що це було абсолютно необхідно. Обіцяю, що загладжу свою провину й ми всі знову будемо разом. Дуже вас усіх люблю. До наступного разу».

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Тим часом Лопес і 51-річний Аффлек живуть окремо протягом останніх кількох місяців. Джерела зазначають, що пара переживає напругу, хоча вони не коментують публічно свої стосунки. Нещодавно вони відзначили дворічну річницю весілля, перебуваючи на протилежних берегах: Бен Аффлек був у Лос-Анджелесі, Дженніфер відпочивала в Європі.

Як повідомляв раніше один інсайдер, Лопес і Аффлек «зосереджені на своєму окремому житті» цього літа, і вони «не мають жодних спільних планів на літо». Як повідомляється, у пари немає планів примирення, а джерело стверджує, що вони «не збираються знову зустрічатися». Розставання голлівудської зіркової пари спочатку було спробою розв'язати свої проблеми самостійно, але, схоже, це не покращило ситуацію.

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За словами джерела, яке говорило з Fox News, Лопес і Аффлек наближаються до свого другого розриву, причому інсайдер стверджує: «Вони не збираються знову бути разом. Вони не планують оголошувати про те, що вони не пара зараз. Джей Ло дуже хотіла, щоб у них все вийшло, просто зараз він для неї інша людина».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес назвала дії Бена Аффлека «справжнім ляпасом».

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