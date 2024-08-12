Смачний, ароматний, без оцту: простий рецепт базилікового соусу

Як і помідори, ароматний соус з базиліком виходить дуже смачним. Такий соус ідеально доповнить будь-які рибні страви, він підійде і до м’яса, і навіть до свіжого хліба.

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Соус готується з соковитих, стиглих помідорів та фіолетового базиліка. У холодні осінні та зимові місяці він буде справжньою знахідкою, вважають на сайті з рецептами.

Інгредієнти:

Помідори (стиглі та м’ясисті) — 2 кг

Цукор — 60 г (3 ст. ложки)

Сіль — 20 г

Гострий перець чилі (мелений) — 1 ч. ложка

Солодка мелена паприка — 1 ст. ложка

Часник — 1 головка

Соняшникова олія (без запаху) — 100 мл

Фіолетовий базилік — 100 г

Гострий перець — 1 шт.

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Приготування:

Помідори вимити, розрізати на половинки або четвертинки й подрібнити у м’ясорубці.

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Вилити помідорну масу у велику каструлю, накрити кришкою та довести до кипіння.

Зменшити вогонь та варити на середньому вогні 10 хвилин. Можна видалити зайву воду через сито, залишивши густу масу.

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Додати до помідорів цукор, сіль, гострий перець, 1 ст. ложку солодкої меленої паприки та подрібнену голівку часнику.

Влити 100 мл соняшникової олії і добре перемішати. Варити під кришкою 10 хвилин.

Дрібно нарізати фіолетовий базилік та додати його до помідорів.

Нарізати тонкими кільцями одну гостру перчинку разом із насінням і додати до соусу (для тих, хто любить дуже гостре).

Варити соус під кришкою ще 20 хвилин.

Готовий соус розлити по банках й щільно закрити герметичними кришками. Перевернути банки, закутати рушником та залишити до повного остигання.

Соус можна пробувати вже через день.

Ми також розповідали, як приготувати соус із сушених помідорів та моркви.

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