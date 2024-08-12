Третя платіжка за газ: за що додатково доведеться платити українцям

В Україні з’явиться новий рахунок для мешканців багатоквартирних будинків. Тепер, окрім плати за газ та його розподіл, українці будуть змушені окремо сплачувати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем.

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Про це повідомила одна з обласних філій «Газмережі», йдеться на міському сайті Тернополя.

Згідно з новими правилами, кожен будинок матиме окремий рахунок за технічне обслуговування газових систем. ОСББ або управителі будинків можуть укладати угоди про обслуговування з будь-якою компанією, що має відповідні дозволи. Проте на практиці зазвичай такі угоди укладають з облгазами, оскільки їхні фахівці вже знайомі з системами газопостачання у будинку.

Згідно з новими нормами, облгаз більше не несе відповідальність за газову мережу після входу труби у будинок. Тому, щоб забезпечити безпеку та контроль над станом внутрішньобудинкових газових систем, потрібен окремий договір про технічне обслуговування.

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Типовий договір затверджений НКРЕКП і має бути підписаний головою ОСББ або управителем будинку.

Що стосується перевірок, то вони проводяться залежно від віку будинку:

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- для будинків віком до 25 років — перевірка раз на 5 років,

- для будинків старших за 25 років — перевірка раз на 3 роки.

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Таким чином, мешканці будинків будуть сплачувати за техобслуговування газової системи раз на три або п’ять років, що стане додатковим фінансовим навантаженням.

Раніше ми розповідали про те, як діяти, якщо електролічильник почав нараховувати зайві кіловати.

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