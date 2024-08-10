Електролічильник «збожеволів» і почав нараховувати зайві кіловати: що робити

Деякі українці можуть зіштовхнутися з ситуацією, коли споживання електроенергії залишається як зазвичай, але показання кількості кіловат на лічильнику за місяць раптово збільшується.

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Якщо таке сталося, то варто перевірити працездатність лічильника, розповідає Styler.

Найзручніше для цього використати потужний прилад, наприклад, обігрівач. Спочатку записати показання лічильника та перевірити потужність обігрівача (наприклад, 2 кВт).

Потім вимкнути всі інші електроприлади в квартирі, залишивши лише обігрівач. Через годину знову перевірити показання лічильника.

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Якщо лічильник показує точно 2 кВт, все в порядку. Якщо ж він показує більше, наприклад, 2 кВт і 200 Вт, варто провести тест ще раз. Якщо результат знову буде завищеним, лічильник, ймовірно, потребує повірки.

Найбільш поширеною причиною несправності електрики вважають неправильну схему підключення лічильника. Якщо лічильник підключений правильно, в обох проводах (фазі і нулі) йде однаковий струм.

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Але якщо нульовий провід проходить через корпус силового щита або під'єднаний під одним затискним болтом з сусідським проводом, додатковий струм, що циркулює у металевому корпусі, може призвести до завищених показників. У цьому випадку варто звернутися до органу контролю для перевірки та корекції підключення.

На неправильні показники лічильника також можуть впливати зміни в параметрах поставленої електроенергії.

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Наприклад, електросхема лічильника розрахована на напругу 230 В, але часто напруга становить 180−210 В. Це змушує прилади, такі як бойлери та електроплити, працювати довше для досягнення потрібної температури, що призводить до більшого споживання енергії.

Також частота електроенергії впливає на показники лічильника: чим вона вища, тим меншими будуть показання. Проте сильні відхилення від стандартних 50 Гц можуть спричинити збій у підрахунках.

Прилади під час роботи також виробляють реактивну потужність, яка повертається назад у мережу і знову зараховується лічильником, що може спотворювати результати.

Інколи трапляються випадки, коли до вашого лічильника підключаються сторонні люди. Це може статися, якщо лічильник розташований за межами квартири. У такому разі ваш лічильник буде враховувати електроенергію, споживану сусідами.

Хоча це рідкісна ситуація, вона все ж може мати місце і потребує ретельної перевірки.

Також варто звернути увагу на те, які прилади повинні мати постійний доступ до електрики.

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