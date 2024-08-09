Оперативне оточення, просування вглиб на 35 км та схованка росіян у монастирі: як почалася операція у Курській області (мапа)

У DeepState розповіли, з чого міг початися прорив російського кордону у Курській області, який розпочався 6 серпня. Про це аналітики повідомили у своєму телеграм-каналі.

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Зокрема, за версією аналітиків, 6 вересня ЗСУ, ймовірно, вдалося взяти під свій контроль три селища — Свердліково зайняли завдяки бою, а також Дар’їно та Олешню. Останній населений пункт здався з мінімальними зусиллями.

Аналітики пишуть, що на контрольному пункті пропуску «Суджа» в оточення потрапили близько двох взводів російської армії. В такій же ситуації опинилося селище Горналь, де російські військові ховалися у місцевому монастирі.

Того ж дня передові групи вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа, а також вели бої в районі хутора Зелений Шлях. Були активні дії і в районі села Миколаєво-Дар'їно. Там росіяни змогли стримати лише «перший накат».

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«Оновлення будуть із затримками. Деяка інформація може в кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій», — попереджають у DeepState.

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Тим часом аналітики ISW стверджують, що станом на 9 серпня просування ЗСУ на деяких ділянках становить вже 35 кілометрів, але це ще не кінець.

Дослідники посилаються на геолокаційні кадри та заяви російських оглядачів. Ті стверджували, що українські війська просунулися аж до Кромських Биків і Молютіно (до 35 кілометрів від міжнародного кордону та за 17 кілометрів на південний схід від Льгова). При цьому росіяни зазначали, що це невеликі групи, які не ставлять собі за мету утримати за собою рубежі, на які прорвалися.

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А швидкі маневри цих бронетанкових груп, пише ISW, якраз і призводять до суперечливих повідомлень, оскільки українські сили можуть швидко вступити в бій з російськими силами поблизу населеного пункту, а потім відійти з цього району.

ISW вважає, що такі маневри українські підрозділи можуть здійснювати через низьку щільність російських військ в прикордонних районах Курської області. Тим часом більші українські угруповання діють територіях ближчих до міжнародного кордону і саме там зміцнюють свої позиції.

Нагадаємо, 6 серпня російські пабліки почали істерику через прорив кордону у Курській області. Вони стверджують, що це ЗСУ. І хоча офіційно Україна досі не підтвердила свою причетність, російський диктатор володимир путін традиційно поклав відповідальність на «київський режим».

8 серпня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, наголосив, що справедливий мир можливий лише через справедливу силу. Й додав, що задоволений доповідями головкома Сирського, бо вони «результативні та такі, які зараз потрібні нашій країні».

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