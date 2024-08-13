«Немає перешкод»: у Німеччини дозволили Україні користуватись їхньою зброєю на власний розсуд

Речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац заявив, що зброя, надана Німеччиною українській стороні, з моменту її передачі стає власністю України. Відповідно може бути використана нею так, як Київ вважає за потрібне та правильне, пише Ukrinform.

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«Для Міноборони не стоїть питання законності дій на території Курської області. Міжнародне право передбачає заради захисту власної держави можливість ведення воєнних дій на території країни-агресора, — зауважив Коллац. — Це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером. Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це — українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей. Але Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права».

У свою чергу заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер сказав, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

Раніше повідомлялося, про те, що ЗСУ взяли Курську область надовго і не збираються її залишати.

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Фото Getty Images

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