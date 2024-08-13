Де і коли дивитись онлайн «Вікторія» — «Кривбас»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги Європи

У четвер, 15 серпня, криворізький «Кривбас», який програв «Вікторії» домашній матч у словацькому Кошице (1:2), проведе проти бронзового призера чемпіонату Чехії на 11-тисячній «Дусан Арені» у Плзені поєдинок у відповідь 3-го відбірного раунду Ліги Європи (арбітр — 34-річний Гораціу Фешнік з Румунії).

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Минулими вихідними суперники провели чергові зустрічі у чемпіонатах своїх країн. Команда Юрія Вернидуба, провівши ротацію складу, зазнала в УПЛ розгромної поразки на полі «Карпат» — 0:3. А ось «Вікторія» у домашньому матчі чеської ліги знищила «Карвіну» — 5:0 (Вашулін, 23, Слончик, 30, Черв, 58, Шульц, 63, Йірка, 87, з пенальті) та після чотирьох турів ділить зі «Славією» у турнірній таблиці друге-третє місця з відставанням на два очки від «Спарти».

Відеоогляд матчу «Вікторія» — «Карвіна» — 5:0

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають явним фаворитом чехів. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу підопічних 72-річного Мирослава Кубека в основний час приймає з коефіцієнтом 1,3, на нічию — 5,17, на виграш команди із Кривого Рога — 8,11. Ба більше, український клуб явний аутсайдер у боротьбі за раунд плей-оф турніру: 9,14 проти 1,02.

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У прямій трансляції на території України матч «Вікторія» — «Кривбас» покаже (початок — о 20:00) телеканал УПЛ ТБ.

Ліга Європи. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

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15 серпня (четвер)



«Вікторія» — «Кривбас» 20:00 УПЛ ТБ

Нагадаємо, що у разі проходу чеського бар'єра «Кривбас» зіграє в раунді плей-оф Ліги Європи з шотландським «Хартсом», а невдача виведе криворіжців до раунду плей-оф Ліги конференцій, де вони зустрінуться (22 серпня на своєму полі та 29 серпня у гостях) з іспанським «Бетисом».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» підписав контракт з сином колишнього футболіста «Мілана» та збірної Бразилії.

Фото ФК «Кривбас»

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