Відсутні докази: проти учасника «Євробачення» Йоста Кляйна не буде порушено справи

У Швеції вирішили припинити розслідування у справі проти учасника «Євробачення» Йоста Кляйна із Нідерландів через відсутність доказів. Про це повідомила прокуратура Швеції. Нагадаємо, що співака Йоста Кляйна дискваліфікували з пісенного конкурсу «Євробачення-2024» у день фіналу в Мальме через звинувачення в неадекватній поведінці по відношенню до фотографа конкурсу. Йост Кляйн змагався у другому пів фіналі із піснею «Europapa», йдеться у пресрелізі.

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Але тепер поліція припинила розслідування через відсутність доказів. Йост Кляйн постійно заперечував, що зробив щось погане.

За словами прокурорів у справі, голландець вдарив камеру фотографа, але все сталося дуже швидко і є сумніви щодо того, що саме сталося. Відомо, що допитані свідки заявили, що не бачили в інциденті загрози.

«Сьогодні я закрив розслідування, тому що не можу довести, що вчинок мав на меті викликати серйозний страх або що чоловік мав такий намір», — наводяться слова старшого прокурора Фредеріка Йонссона у пресрелізі.

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Рішення про дискваліфікацію Кляйна з конкурсу було прийнято в суворій відповідності до правил і процедур управління «Євробачення» (ESC) після внутрішнього розслідування.

Паралельно шведська поліція вирішила розпочати офіційне розслідування поведінки співака під час другого пів фіналу, яке і було закрито.

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«Це було розслідування того, чи було вчинено кримінальне правопорушення, а не того, чи пан Кляйн поводився неналежним чином і порушував правила та процедури ESC. Таким чином, ця нова подія не має жодного впливу на наше рішення, яке ми повністю підтримуємо», — заявили організатори пісенного конкурсу.

Раніше повідомлялося, що співачка з Ізраїлю Еден Голар потрапила до бази «Миротворця» через відвідування Криму з порушенням державного кордону України.

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