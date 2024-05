«Повністю вирвали з контексту»: представник Нідерландів вперше після «Євробачення-2024» прокоментував інцидент на шоу

Протягом тижня після повернення з пісенного фестивалю в Мальме, Швеція, Йост Кляйн мовчав. Але, як і планувалося, він виступив на фестивалі Freshtival в Енсхеде, на своєму першому концерті після дискваліфікації, яку так довго обговорювали. Точно о 20.45 він з'явився з туману сценічної димової машини і почав з короткої та дуже драйвової версії пісні Europapa. До речі, до останнього моменту було не ясно, чи приїде Кляйн, але він дотримав свого слова.

«Гаразд, поїхали, бляха-муха!» — вигукнув він, з'явившись на сцені.

Співак одразу ж отримав гучні оплески.

«Я тепер міжнародний артист. Я роблю все, що в моїх силах», — пожартував він після своєї першої повноцінної пісні Dream Big.

Під час своєї першої пісні Кляйн намалював руками серце, звернене до глядачів, які жестикулювали йому у відповідь, пише нідерландський новинний ресурс AD.

Співак не коментував інцидент з фотографинею на пісенному конкурсі «Євробачення-2024», який мав такі серйозні наслідки. Але на сцені Кляйна постійно знімав з дуже близької відстані оператор з намальованим знаком питання на спині, і тому артист все ж зробив заяву. На сцені Кляйн оголосив «екстрену новину», а саме, що він опублікує історію в Instagram, де кількість його підписників за півтора тижні зросла більш ніж утричі — до 1,7 мільйона шанувальників

На завершення Кляйн виконав версію пісні ABBA The winner takes it all. Наприкінці він став прямо перед камерою, багато разів сказав «дякую» і поцілував камеру.

Як пише видання, Йост тепер може назвати себе міжнародним артистом. Його пісня Europapa минулого тижня очолила хіт-паради в багатьох європейських країнах і навіть кілька днів була серед 25 найпопулярніших пісень у світі. Після «Євробачення» співак зберігав мовчання. Лише його шведський адвокат сказав, що співак може їхати, куди захоче, але він відчуває себе «сумним» і «повністю розгубленим» після «всієї цієї метушні». Кляйн став першим в історії артистом, якого дискваліфікували з «Євробачення», коли конкурс уже розпочався. Він нібито зробив погрозливий рух у бік операторки після свого виступу у пів фіналі.

Цей інцидент був «повністю вирваний з контексту», сказав адвокат Кляйна. Він нібито відштовхнув камеру фотографині, але не погрожував їй. За словами адвоката, артиста знімали проти його волі, незважаючи на те, що він неодноразово на це вказував. Зйомка крупним планом на його виступі, схоже, відноситься саме до цього.

