«Дуже витончені шахрайські дії»: співачку-путіністку Доліну «кинули» на майже два мільйони доларів (відео)

Путіністка Лариса Доліна, яка виступала на окупованих територіях України, стала жертвою афери з нерухомістю. Вона продала квартиру в Москві в районі Хамовники за 112 мільйонів рублів (приблизно 1 мільйон 230 тисяч доларів), пише lenta.ru.

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Близько десятої ранку невідомі спробували потрапити до квартири народної артистки, заявляючи, що вони є новими власниками. Охоронці повідомили поліцію про спробу незаконного проникнення в елітний ЖК і заблокували всі виходи. Один із невідомих, як повідомляється, показав іноземний паспорт англійською мовою. На той момент самої співачки не було вдома. Дізнавшись про спробу вторгнення, Доліна звернулася до правоохоронців.

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Лариса Доліна продала квартиру площею 236 квадратних метрів. Угоду реєстрували у компанії «Львів естейт». Шахраї взялися за Доліну у квітні. Артистці зателефонували нібито зі спецслужби, сказали, що її квартирою цікавляться шахраї, переконали фіктивно продати житло та надіслати гроші на безпечний рахунок. Також зловмисники виманили у співачки близько 68 мільйонів заощаджень. Водночас шахраї зв'язалися з ріелторською агенцією «Львів естейт» та доручили знайти покупців на квартиру Доліної. Покупців знайшли, у травні співачка отримала завдаток та підписала документи. Як зазначається, ні ріелтори, ні Доліна, ні самі покупці не припускали, що це брехня.

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Коли Доліна отримала гроші, вона поклала їх на рахунок шахраїв. Таким чином, загальна сума грошей, відданих Доліною аферистам, склала 180 мільйонів (майже два мільйони доларів). Ключі новим власникам артистка мала передати протягом місяця. Тепер Доліна відмовляється віддавати ключі, хоча за документами вона продала квартиру та отримала гроші, а нові власники заплатили велику суму.

«Я стала жертвою шахраїв. Щодо мене вчинені дуже витончені та сплановані шахрайські дії», — написала путіністка.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно український співак Микита Ломакін шокував зізнанням про те, як його домагався путініст Філіп Кіркоров.

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