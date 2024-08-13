Помста за Курську область: експерт про можливу «відповідь» росіян Україні

Після початку подій у Курській області в західних медіа з’явилося припущення, що російська армія може помститися Україні, влаштувавши масовану атаку. Якими можуть бути її сценарії, розповів tsn.ua колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

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«Масована ракетна атака може бути, безумовно. Чи буде російська армія рефлексувати на дії українського війська в Курській області? Не думаю, — каже Владислав Селезньов. - Росіяни здійснюють атаку повітряними цілями, коли точно мають верифіковану інформацію щодо доцільності уражень тих чи інших об’єктів, тобто коли об’єкти дорозвідані. І за умови наявності ресурсу».

Експерт звернув увагу, що остання ракетна атака на передмістя Києва — це були корейські ракети. «Іскандерів» у ворога мало, він зараз їх застосовує по території Курської області.

«Росіяни мають певні накопичені ресурси, але вони не влаштовуватимуть масштабну ракетну атаку заради атаки. Вони будуть працювати по тих цілях, щодо яких є впевненість, що це відповідні об’єкти українського війська, — сказав Селезньов. — Наша розвідка повідомляє про чималий запас ракет у росії. Звісно, окупанти не можуть взяти та випустити його весь — вони мають залишати певний комплект. Якщо у росіян є ресурс для обстрілів, то чому ворог активно не використовує його? Чи може спрацювати фактор накопичення цих ракет для здійснення масованої атаки? Цей варіант виключати не можна».

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Чи може путінська армія певною мірою прив’язати масовану атаку до Дня Державного прапора й Дня Незалежності України, то тут Селезньов не впевнений.

«Обговорюється прибуття у 20-х числах цього місяця з офіційним візитом прем’єр-міністра Індії пана Моді. Я впевнений, коли пан Моді буде в Києві, навряд чи масована ракетна атака може статися. Але коли прем’єр-міністр Індії був у москві, одна з російських ракет прилетіла за 400 метрів від індійського посольства в Києві», — нагадав Селезньов.

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Раніше співзасновник DeepState пояснив, чому рф не перекидає сили зі сходу України в Курську область.

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