Квашені помідори на зиму «як бочкові»: чудова українська автентична страва за класичним рецептом

Автори рецепту квашених помідорів по-маріупольськи знають, що помірне вживання квашених томатів сприяє значному зниженню ризику захворювань підшлункової та передміхурової залоз, а також серцево-судинної системи.

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Адже у квашених помідорах міститься чимало корисних речовин: йод, калій, фосфор, бор, магній, натрій, марганець, кальцій, залізо, мідь та цинк.

Тому на своєму сайті вони запропонували ще один чудовий рецепт, який надає квашеним томатам смаку бочкових.

Для приготування таких чудо-помідорів краще використовувати домашні помідори, але підійдуть і придбані на ринку. Головне, щоб вони були смачні. Причому автори рецепту використали і стиглі, і ще бурі плоди.

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Для квашення краще взяти пластикове відро (важливо, щоб воно було призначене для харчових продуктів), але підійдуть і скляні банки — на 2 або 3 літри.

На дно посуду вкладаємо корінь хрону, часник (великі зубчики розрізаємо, а дрібні — лишаємо цілими), перець горошком, листя хрону, парасольки кропу або ж насіння.

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Утворюється така собі подушка для помідорів, на які укладаються самі підготовлені плоди. При цьому помідори великого розміру варто попередньо проткнути зубочисткою, або вони швидше проквасилися.

Томати викладаємо щільно один до одного і знову вкриваємо листям хрону (також можна додати й виноградне листя).

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Наступним шаром викладаються томати, який теж вкривається зеленню (тут вже можна взяти парасольки кропу і листя смородини).

Вкладені помідори заливаємо розсолом на основі води з сіллю (не йодованою) з розрахунку 2 літра води на 5-літрове відерце томатів.

Щільно закриваємо і ставимо у темне прохолодне місце. Якраз до зими помідорчики встигнуть гарненько прокваситися, і ми зможемо разом з ними згадати про літо.

Зверніть увагу також на спосіб маринування помідорів з бадиллям моркви.

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