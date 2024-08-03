Любов з першої банки: мариновані помідори з морквяним бадиллям

Молода українська блогерка-брюнетка Маргарита Романюк не настільки відома, як її колеги по YouTube Alina FooDee, Ольга Матвій чи Тетяна Литвинова. Проте у її добірці є чимало цікавих рецептів як солодкої випічки, та і салатів та закруток.

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Ось і нещодавно вона продемонструвала, як готує на зиму мариновані помідори із «секретним» інгрідієнтом — морквяним бадиллям. Адже ще наші бабусі радили додавати морквяне бадилля в салати, холодні супи з зеленню, різні другі страви (особливо в рибні). Активно використовували його і при приготуванні різносолів — наприклад, квашеної капусти в дубових бочках.

А для маринування помідорів з морквяним листям підготуйте (з розрахунку на дволітрову банку):

помідори (мають щільно заповнювати банку);

часник (2 зубчики);

гострий перець (2 шматочки);

духмяний перець (за смаком);

морквяне бадилля — 6 шт.

Маринад (на 3 л води):

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10 ст л цукру;

2 ст л солі;

100 мл оцту 9%.

Важливо: маринаду має вистачити на 3 дволітрові банки помідорів.

Приготування

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Добре помийте помідори і бадилля, покладіть на дно часник і шматочки гострого перцю і залийте окропом. Накрийте кришкою.

Приготуйте маринад. Для цього у воду всипте цукор, сіль і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і тримайте на вогні 1−2 хвилини. Наостанок влийте оцет. Знову доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

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З помідорів злийте першу воду, натомість залийте гарячий маринад.

Закрийте банки як зазвичай, добре вкутайте і залиште на кухні до повного остигання під теплим пледом. Після вже можна відправляти консервацію на зберігання.

«Такі помідори просто змітають зі столу, встигай тільки накладати. Морквяне бадилля надає помідорам незвичайний, цікавий смак і аромат, тож вони виходять солодкі і смачні», — коментує результат зусиль Маргарита.

А із самої моркви ви можете приготувати неймовірний …джем з нотами цитрусових.

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