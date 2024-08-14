Воюють робопси: воїнів на Донбасі посилили новітньою розробкою

Бої на Донеччині стають дедалі запеклішими і Силам Оборони доводиться витримувати все нові й нові натиски переважаючих сил ворога. Тому ЗСУ ввели у бій собак-роботів BAD.2 від британської компанії Brit Alliance, повідомляє Bild.

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Це компактні, міцні та маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах, яких веде оператор. Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон. Наприклад, усередину будівель чи російських окопів. Собаки-роботи з відеокамерою розвідують околиці, виявляють міни-пастки, обчислюють пересування збройних сил рф, що знижує ризики для українських розвідників.

«Результати вражаючі. Наші собаки-роботи виконують розвідзавдання на передовий, знижуючи ризик для солдатів-людей. Це не лише підвищує ефективність бойових дій, а й зміцнює моральний дух армії», — прокоментував застосування нової тактики глава Brit Alliance Кайл Торберн.

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За даними BILD, зараз на фронті понад 30 таких собак. Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх неможливо виявити. Робопси безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км протягом п'яти годин. Їхня вартість в залежності від модифікації: від 4000 до 8000 євро.

Першими робопсів випробували бійці 28-ї бригади ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше в Україні представили вітчизняні роботи-платформи, на які встановлюються ті чи інші засоби ураження — кулемети, гранатомети тощо. Оператори дистанційно керують ними, а в перспективі зможе керувати й штучний інтелект. Такі роботи функціонально замінюють на полі бою піхотинців.

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