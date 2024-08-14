Голові АМКУ оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 56 млн грн

Співробітники НАБУ і САП повідомили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації (за даними ЗМІ, йдеться про очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, який раніше був головою Донецької обласної адміністрації).

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Згідно з матеріалами слідства, у 2020−2023 підозрюваний, обіймаючи посаду очільника ОВА, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль ВМW Х3.

Слідчі дії НАБУ

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Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

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Вчинені посадовцем протиправні діяння кваліфіковано за статтями 368−5 та 366−2 Кримінального кодексу України.

Розслідування детективи та прокурори розпочали після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».

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Довідково: Павло Кириленко був призначений головою Донецької ОВА в липні 2019 року.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року, після оприлюднення матеріалів журналістських розслідувань Кириленко задекларував знайдені журналістами апартаменти, але «забув» вказати BMW X3 своєї дружини.

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