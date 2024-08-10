Збиралася купувати новий унітаз, але з’явилось несподіване рішення: блогерка розповіла про незвичайний спосіб чищення сантехніки

В умовах війни багато українців змушені іноді змінювати житло або купувати нове, і при цьому стикаються з проблемою забруднених санвузлів, в яких сантехніка не може очищатися навіть з використанням порад українських блогерів.

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Про один з подібних випадків розповіла блогерка, яка веде власний YouTube-канал про домашні справи.

Заради справедливості варто згадати, що ролик вона записала ще перед війною, але своєї актуальності від цього він не втратив.

«Я думала, цьому унітазу не допомогти ніяк, і доведеться купувати новий, — розповідає авторка відео. — Але мені розповіли про властивості соляної кислоти, і сказали, що вона чудово справляється з результатом».

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Блогерка залила в унітаз, який попередньо звільнили від води, цілу пляшку соляної кислоти. Залишила на ніч. Зранку видно результат — весь вапняний наліт відстав від стінок унітаза. Тепер його потрібно тільки змити водою й сантехніка буде чистою.

Також блогерка порадила ще два перевірених способи очищення унітаза.

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Один з них — за допомогою білого оцту. Якщо площа, яку потрібно очистити від плям, невелика, змішати воду з оцтом у пропорції 1:1 й нанести на унітаз пульверизатором. Через кілька хвилин потерти поверхню сантехніки жорсткою щіткою для унітаза та промити водою.

Великі ділянки вапняного нальоту в унітазі можна просто полити оцтом. Рекомендується робити це вночі, залишивши на 6−8 годин. Перш ніж змити унітаз, почистити його щіткою.

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Наждачний папір застосовувати для чистки унітаза, якщо в ньому залишаються стійкі шматочки вапняного нальоту, які не видаляються за допомогою звичайної щітки.

Можна використовувати наждачний папір середньої зернистості, щоб акуратно стерти і видалити пляму. Але використовувати «наждачку» потрібно обережно, щоб не залишити видимих подряпин.

Також для чистки унітаза можна скористатися порадами експертки з чистоти Марини Жукової.

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