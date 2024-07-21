«Пригостіть» свій унітаз кавою: він буде дуже вдячним (відео)

Миття унітазу — дуже неприємний, але необхідний процес. Зазвичай ми озброюємося агресивними хімічними засобами, щоб позбавитися нальоту, бактерій і звичайно ж неприємного запаху. Але експерти кажуть, що можна обійтися природними засобами, такими, як кавова гуща.

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Про це йдеться в одному з відеосюжетів у Мережі.

Як відомо, кава — один із найприємніших ароматів для наших рецепторів, саме тому він може допомогти нейтралізувати неприємні запахи.

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Крім того, звичка виливати залишки кави в унітаз можуть заощадити багато часу на прибиранні, а сам «білий друг» буде тільки «булькати» від задоволення.

Головне — не лийте гарячу каву в унітаз, тому що деякі з них виготовлені з матеріалів, не призначених для цього.

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Як використовувати кавову гущу

Вам знадобиться кавова гуща з кавоварки, турки, чашки (якщо любите так заварювати).

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Вилийте гущу в літр води кімнатної температури. А потім вам залишиться лише вилити все в унітаз і спустити воду.

За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.

Просто робіть такий ритуал регулярно (кожні два дні, якомога частіше), і ваша туалетна кімната завжди буде добре пахнути.

Ще один спосіб, який пропонує блогер — виготовити саморобну суміш з трьох компонентів, яка виконає всю роботу по очищенню сантехніки.

А ще зверніть увагу на лайфхак від блогера Олени Матвєєвої, яка для відбілювання унітазу з успіхом використовує лимонну кислоту і зубну пасту.

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